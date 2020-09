Mamma Claudia non ce l'ha fatta: muore a 39 anni lasciando 3 figli piccoli

SCHIO - Claudia Balasso ha lottato a lungo contro la malattia, ma alla fine si è arresa a soli 39 anni. Era una designer molto creativa e aveva 3 figli che lascia al compagno Alberto e ai genitori affranti molto conosciuti a Santorso.

L’ultimo saluto a Claudia domani venerdì 11, alle 15 in centro storico a Schio. A breve distanza dal Duomo di San Pietro Apostolo: rito religioso all’aperto per garantire un afflusso maggiore di persone. Ad ospitare la cerimonia sarà infatti il vasto parco di Palazzo Boschetti, con ingresso da via Fusinato.

