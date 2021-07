Progetto definitivo per il nuovo campo di sepolture islamiche al cimitero maggiore

VICENZA - La giunta comunale ha dato il via al progetto definitivo dei lavori per la realizzazione del nuovo campo di sepolture islamiche nel lotto 21 del cimitero maggiore. L'intervento, suddiviso in due stralci, permetterà di ricavare 62 spazi dove collocare altrettante tombe, di cui 32 già nel primo stralcio. Gli spazi saranno segnati da lastre in biancone in cui sarà possibile incidere delle scritte.

Per la predisposizione dell'area sono previsti l'asportazione del terreno di inumazione fino a circa 1 metro e 80 centimetri di profondità, il rinterro con terreno adatto, l'innalzamento del livello di campagna di circa 50 centimetri come da normativa, il drenaggio, la realizzazione di aiuole a prato e di una siepe e l'allestimento di un impianto di irrigazione.

La spesa, del valore complessivo di 152.600 euro, sarà sostenuta da Amcps, che ha in gestione i servizi cimiteriali, e che ha incaricato della progettazione dell'intervento l'architetta Irene Pangrazi di Archistudio di Fantin e Pangrazi architetti.