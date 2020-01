Stop alla fossa comune: al cimitero il Giardino degli angeli per i bimbi mai nati

VICENZA - Troverà posto nel cimitero più importante della città, il Maggiore. Vicenza ospiterà presto il Giardino degli angeli.



Si tratta di un'area destinata alla sepoltura dei bambini mai nati. Un progetto di cui si parla da tempo e che ha subito un'accelerazione con il recente via libera della giunta di centrodestra presieduta dal sindaco Francesco Rucco. «Ritengo sia un atto di sensibilità e civiltà verso le donne e le famiglie colpite», conferma quest'ultimo.



L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune, Diocesi di Vicenza e Ulss 8 Berica. Il costo è di 150 mila euro. Pronto entro il 2020, il Giardino occuperà una parte dell'area riservata alle inumazioni islamiche.



La precedente amministrazione aveva pensato quel lotto interamente per i musulmani, ma in accordo la comunità religiosa è stato deciso di ricavare un luogo anche per i piccoli non nati. «Attualmente - conclude il consigliere comunale Ivan Danchielli - quelli che in linguaggio tecnico vengono definiti "rifiuti ospedalieri speciali", venuti alla luce entro la ventottesima settimana, vengono cremati a spese dell'Ulss e messi in una fossa comune. Il Giardino degli angeli è un obbligo di civiltà».