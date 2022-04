Ciclista travolto da un'auto in rotatoria, deceduto sul colpo

VICENZA - Un ciclista di 70 anni, di cui al momento non sono state fornite le generalità, è morto questa mattina, 27 aprile, attorno alle 10, a causa delle ferite riportate in un investimento da parte di un'auto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava percorrendo una rotatoria tra via degli Alpini e via Monte Pasubio a Marano Vicentino, non lontano dal cinema multisala Starplex quando è stato colpito in pieno da un'auto, finita poi fuori strada. L'impatto è stato violento e le sue condizioni sono apparse subito gravissime a causa di un volo di diversi metri. Il personale del Suem 118 dell'ospedale di Santorso, accorso sul posto, ha solo potuto constatarne il decesso. In un primo momento era stato allertato anche l'elisoccorso, che poi è stato fatto rientrare. Sul posto per i rilievi le pattuglie della polizia locale.