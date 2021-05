Incendio nel laboratorio-garage della ditta idraulica

CHIAMPO - Incendio nel laboratorio garage di una ditta idraulica in via Generale Giardino a Chiampo. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Arzignano con un’autopompa, un’autobotte e cinque operatori, hanno spento con la schiuma le fiamme che hanno riguardato il locale ufficio, evitando il coinvolgimento del magazzino e del furgone che si trovava all’interno del laboratorio. Solo danni da fumo al magazzino. Le cause, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di evacuazione dei fumi e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa 2 ore.