Incendio negli uffici di una conceria prima dell'alba a Chiampo Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 20 giugno 2020, alle 4 di mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada dei Laghi aper un principio d'incendio all'interno deglidi una. I pompieri arrivati da Arzignano con due automezzi tra cui un'autopompa e cinque operatori, indossati gli autoprotettori sono entrati negli uffici spegnendo un piccolo focolaio, che riguardava un. Danni da fumo in tutti gli ambienti circostanti. Gli operatori hanno provveduto ad areare i locali utilizzando degli elettroventilatori. Le cause dell'incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta.