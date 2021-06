Cercasi giovani per “esperienze forti”: un'estate tra poveri, giardini e animali

VICENZA - Un'estate a portare pacchi o a tagliare l'erba? Ad assistere anziani o a curare gli animali?

Si scrive “Esperienze forti”, si legge volontariato. Vicenza cerca giovani dai 15 ai 23 anni che intendono spendere parte del proprio tempo in attività che riguardino bambini, poveri, anziani, animali. Ma anche giardinaggio, traslochi, manutenzioni. Si tratta della sesta edizione di un progetto comunale che scatterà il 7 giugno e si concluderà il 4 settembre.

«Avranno la possibilità di operare in diverse situazioni, tra le quali i centri estivi», sottolinea l'assessore alle politiche giovanili Cristina Tolio.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 giugno. Per i ragazzi già iscritti è in programma un incontro formativo online, venerdì 4 giugno alle 15 sulla piattaforma Meet. Ad oggi sono 19 le realtà che hanno aderito, con 330 posti disponibili. «Quest'anno ci sono grandi novità, tra cui attività con la protezione civile, l'Enpa e con la biblioteca Bertoliana - aggiunge il consigliere delegato alle politiche giovanili Jacopo Maltauro - Il progetto è importante per consentire ai giovani di riappropriarsi della socialità dopo il periodo di distanziamento». Info: esperienzefortivicenza.wordpress.com, facebook.com/EsperienzeFortiVicenza, Instagram.com/esperienzefortivicenza.