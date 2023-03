Cento comuni veneti a caccia di personale: si cercano operai, segretari ed esperti di Pnrr. Chi può candidarsi

VICENZA - Sono un centinaio i comuni del Veneto che hanno avviato una ricerca per il reclutamento di

personale con il concorso Asmel (Associazione sussidiarietà e modernizzazione enti locali) pubblicato in Gazzetta ufficiale. Molti i profili richiesti: si va dall'operaio, al segretario comunale, all'esperto tecnico nelle tematiche del Pnrr.

I parametri per candidarsi

Possono parteciparvi sia laureati che diplomati e operai specializzati. C'è tempo fino al 22 marzo per candidarsi. Chi sarà incluso negli elenchi, precisa una nota di Asmel, vi resterà per tre anni, o comunque fino all'assunzione a tempo indeterminato. I singoli enti locali interessati possono assumere in sole 5 settimane chiamando gli iscritti negli elenchi tramite interpello e svolgendo una sola prova selettiva.

Tra gli enti aderenti, con capofila il Comune di Pianezza, vi sono Cerea, Romano D'Ezzelino, Marostica, Costabissara, Agna e Villanova Marchesana e molti altri. Obiettivo del maxi concorso è anche quello di integrare gli elenchi dei profili banditi nel 2022 e messi a disposizione delle esigenze dei 4mila enti locali soci di Asmel.