Cena show con Morellato fa il pieno di showgirl, tronisti, cantanti e attori

GRISIGNANO DI ZOCCO - Nomi noti di musica e spettacolo riuniti venerdì 10 settembre in una cena-show all'agriturismo La Ciacolada con centro ippico Victory, a Grisignano di Zocco.

Con la madrina, la showgirl brasiliana Veronika Garcia, ecco il divertimento dell’attrice comica, barzellettiera e cabarettista Giusy Zenere e poi l'icona della musica anni '80, Viola Valentino in concerto con i suoi più grandi successi come "Comprami", "Sola" e "Romantici". Ricca la platea di personaggi e volti noti: la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Giovanna Rigato, l’opinionista ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi Viviana Bazzani, lo showman ed l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne Gianluca Pannullo, la showgirl vicentina Michela Morellato rientrata solo pochi giorni fa dall’America, la showgirl e ballerina Camila Gomes, il cantante Riad Souala, l’attrice Loretta Micheloni e lo scrittore documentarista Franco Lovato. L’evento sarà presentato invece dalla conduttrice Patrizia Ferrato. Le telecamere dell’emittente tv Prima Free riprenderanno l'evento trasmettendolo poi domenica 3 ottobre alle 21,30.

