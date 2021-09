Calcio Bassano si presenta: la cena di gala "occupa" il salotto di piazza Libertà

BASSANO - E’ stata un'altra notte di gala in piazza Libertà con la quarta edizione della cena "da sogno" organizzata da Fc Bassano 1903, per presentare la squadra giallorossa che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza. Nello scorso campionato, falcidiato dal lockdown, rimasto con un mini torneo a nove squadre all'italiana (solo andata), i giallorossi non sono riusciti ad agganciare la D: ripartono perciò dall'Eccellenza.

APPROFONDIMENTI NORDEST Cena di gala in piazza con la squadra di calcio

Ben 350 persone si sono ritrovate ieri nel salotto buono della città per trascorrere assieme una serata all'insegna dei sapori del territorio, dello sport e del divertimento. Tra una portata e l'altra preparata dai Ristoratori bassanesi e servita a tavola dagli studenti dell'Enaip e dell'Istituto Alberghiero Maffioli di Castelfranco Veneto, infatti, sono saliti sul palcoscenico i componenti del trio “Marco e Pippo” che con la loro ironia hanno divertito tutti i presenti interagendo, a modo loro, anche con la presentazione ufficiale della rosa giallorossa guidata per il quarto anno da mister Francesco Maino.

Dopo i saluti ufficiali del sindaco di Bassano, Elena Pavan, presente in piazza con buona parte della giunta comunale, gli assessori regionali, Manuela Lanzarin ed Elena Donazzan, oltre all’europarlamentare Mara Bizzotto, ai vertici dell'Ulss 7 Pedemontana e agli esponenti delle forze dell'ordine, a portare il suo saluto è stato il presidente di Fc Bassano 1903, Fabio Campagnolo, che ha ricordato la voglia degli oltre 70 soci giallorossi di scrivere assieme nuove importanti pagine della storia calcistica cittadina.

Archiviata la quarta edizione di “Bassano da Sogno” ora si scende in campo: domenica alle 16 prima gara di Coppa Italia che vedrà Pellizzer &Co. affrontare in trasferta il Camisano, allo stadio comunale di Grumolo delle Abbadesse.