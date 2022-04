Aperto il cavalcavia ciclopedonale sulla superstrada pedemontana

MONTECCHIO MAGGIORE – Aperto il nuovo cavalcavia ciclopedonale di attraversamento della Pedemontana (Spv) che collega via Spini e via Lazio. L’opera realizzata dal Consorzio Sis è in carico a Spv per quanto riguarda la parte strutturale, ma il Comune di Montecchio Maggiore sarà responsabile della manutenzione.

«Il nuovo collegamento va a sostituire il sottopasso chiuso per consentire i lavori della Pedemontana – spiega l’assessore alla viabilità, Carlo Colalto – il ponte è dotato di transenne per garantire l’incolumità dei pedoni». «Un altro tassello a completamento della nuova viabilità del nostro territorio – aggiunge il sindaco Gianfranco Trapula - un’opera particolarmente attesa e importante perché consentirà a pedoni e ciclisti di attraversare in totale sicurezza».