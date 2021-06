Lavora al tornio, operaio di 28 anni ferito: in ospedale con l'elicottero

CASSOLA - Alle 8.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Bodi a Cassola per un incidente sul lavoro all’interno di azienda metalmeccanica: ferito un operaio 28enne. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno collaborato con il personale sanitario del Suem per soccorrere l’operaio rimasto coinvolto in un incidente, mentre lavorava su un tornio parallelo. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari ed elitrasportato in ospedale. Sul posto il personale dello Spisal e i carabinieri per determinare le cause dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa.