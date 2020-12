Carambola fra 3 auto in Valsugana: tre feriti Foto

VICENZA - Alle 16:30, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Statale Ss 47 Valsugana variante Sud nel comune di Cassola per un incidente tra tre auto nella corsia verso Trento: 4 persone coinvolte, tre feriti.

I pompieri arrivati da Bassano e da Cittadella, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei conducenti rimasto incastrato all’interno di una Bmw. Tutte le persone coinvolte sono state assistite dai sanitari del Suem, tre di loro sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale. La Polstrada ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Ultimo aggiornamento: 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA