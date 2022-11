Anniversario della vittoria con due mostre: la vita del soldato in trincea e il gruppo degli alpini "skiatori" in divisa storica

CASSOLA - Weekend del 4 novembre "impreziosito" da due mostre sulla Grande Guerra, allestite proprio nella ex "caserma dei muli" a San Giuseppe di Cassola, che fu per lunghi decenni adibita ai reparti alpini dotati di muli e che oggi ospita da una parte il centro "innovation hub" Cre-ta, la caserma della polizia locale, la protezione civile, magazzini comunali e la grande sede dell'Ana della frazione con i donatori di sangue. Proprio intorno ai volontari dell'associazione alpini girano le due mostre e rassegne, che si preannunciano piuttosto interessanti.

IL SOLDATO IN PRIMA LINEA. La prima è “La Grande Guerra del soldato italiano”, a cura dell'archivio storico Dal Molin, creata in occasione del centenario, una mostra tematica che ripercorre le tante difficoltà di vita affrontate dai soldati. Realizzata da Ruggero Dal Molin e Stefano Aluisini, è composta da grandi pannelli affiancati da reperti, oggettistica d’epoca, ricostruzioni e plastici.

SKIATORI CON LA PENNA. La secondo è una rassegna sugli “Alpini Skiatori”, curata dall'associazione storica 22a Compagnia autonoma Skiatori e dal Battaglione Bassano 62 C.P, gruppi che saranno presenti con le loro divise storiche. L' associazione, come ricorda il presidente Marco Reffo, è nata nel luglio 2017 da alcuni giovani amici per realizzare rievocazioni storiche, mostre didattiche rivolte agli istituti scolastici e attività di ricerca e ripristino sul territorio.

GLI APPUNTAMENTI. Il programma approntato dal Comune è piuttosto intenso. Si inizia sabato mattina 5 novembre con l'alzabandiera e la deposizione, in contemporanea, di corone d'alloro ai monumenti ai caduti di Cassola, in piazza Aldo Moro, piazza San Zeno e Piazza Europa a San Giuseppe. Alle 9.30 nell'ex caserma “San Zeno” ("dei muli") cerimonia e interventi del sindaco Aldo Maroso e dello storico Ruggero Dal Molin. Concerto del complesso bandistico San Marco e, alle 10, l'inaugurazione delle due mostre tematiche. Nella serata di sabato alle 20.30 nella chiesa arcipretale di San Zeno, dopo la messa in suffragio delle vittime di tutte le guerre, in scena il coro “El Vesoto” di Verona protagonista di un concerto di cante della tradizione intervallate dalla lettura di lettere orginali scritte dai soldati al fronte. Domenica 6 le mostre allestite nell'ex caserma saranno visitabili dalle 10 alle 18. Alle 18.30, sul piazzale l'ammainabandiera.