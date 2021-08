I carabinieri a cavallo sull'Altopiano fino a domenica 22 agosto

ASIAGO - Continuerà fino a domenica 22 agosto il servizio dei Carabinieri a cavallo sull'Altopiano di Asiago. Iniziato prima di ferragosto, il servizio di controllo del territorio del Reparto a cavallo dell'Arma proseguirà, vista la notevole presenza turistica su tutto il territorio dei Sette Comuni vicentini.

Organizzata dal Comando Regionale Carabinieri Veneto e dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno, questa attività ha avuto come fulcro la prevenzione degli illeciti di natura ambientale: la prevenzione degli incendi boschivi in primis, viste le elevate temperature registrate anche in montagna, ma anche sensibilizzazione in materia di abbandono rifiuti, raccolta funghi, percorsi fuoristrada e, non ultimo, il rispetto dei comportamenti in occasione delle camminate sui sentieri di montagna e delle soste nei punti dove è possibile cuocere e consumare i pasti. L'attaccamento all’Arma è stato dimostrato anche dalle migliaia di foto che hanno voluto scattare tutti coloro che incontravano la pattuglia con i due cavalli maremmani, Profilo e Tango.