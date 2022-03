Vicenza in gara per il titolo di Capitale della Cultura: domani l'audizione in diretta

VICENZA - Capitale italiana della cultura 2024, proseguono le audizioni delle città finaliste in diretta streaming sul canale Youtube del Mic. Dopo Chioggia, la cui audizione è avvenuta questa mattina, giovedì 3 marzo, domani venerdì 4 marzo è la volta di Vicenza, sempre in diretta streaming sul canale Youtube del Mic delle città finaliste a titolo di Capitale italiana della cultura 2024. E Domani, oltre a Vicenza, le città audite saranno anche Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (Salerno), Viareggio (Lucca).

Anche Vicenza avrà a disposizione trenta minuti per presentare la propria candidatura, seguita da una sessione di ulteriori trenta minuti per le domande della commissione. L'audizione di Vicenza si può seguire in diretta qui, nel canale youtube del Mic dalle 12.45 alle 13.45. Lo streaming si potrà seguire anche dal sito del Gazzettino accedendo all'articolo di domattina relativo all'audizione del capoluogo berico.

Finite le audizioni, entro il 29 marzo 2022 la commissione proporrà al Ministro della cultura, Dario Franceschini, la candidatura ritenuta più idonea a essere insignita del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2024. Il titolo è conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro. Nel corso degli anni il titolo è stato assegnato a Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018, Parma nel 2020 e nel 2021. Procida è la capitale del 2022, Bergamo e Brescia saranno le capitali nel 2023.