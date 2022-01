Arrabbiatissimo il sindaco Orsi: «In silenzio tagliato il canone per le antenne dovuto ai Comuni: così noi perdiamo 100 mila euro»

SCHIO - Il sindaco Valter Orsi è piuttosto contrariato. «Qualche tempo fa scrissi a tutti i referenti politici in merito ad alcuni emendamenti che furono presentati sul tema delle antenne per i cellulari e puntavano a togliere ancora risorse ai Comuni: purtroppo l'appello non è servito» ha sostenuto il primo cittadino, riferendosi al fatto che, nel silenzio assoluto e nonostante il suo appello ai vari referenti istituzionali e all'Anci, il decreto legge n. 77/2021 (convertito con modificazioni i dalla legge n. 108 del 29/07/2021) ha introdotto una rilevante novità, emersa nell’ambito della costruzione del bilancio di previsione 2022.

Tagliato il canone dovuto ai municipi

Ovvero, si legge in una nota del Comune, definisce il canone dovuto ai Comuni per l’occupazione di suolo pubblico da parte dei gestori degli impianti di stazione radio base (antenne ripetitori per telecomunicazione) e prevede che non sia più possibile applicare tariffe specifiche per gli impianti delle telecomunicazioni mobili su aree del demanio o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune (tariffa unica – ex super Tosap/Cosap).

«Così solo Schio perde 100 mila euro»

In particolare, ora viene fissato in 800 euro il canone annuo massimo per la concessione dell'occupazione del suolo pubblico, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, rivalutato annualmente in base all’indice Istat, mentre prima della modifica di legge il canone oscillava dagli 8mila ai 10mila euro. Il Comune, dunque, non potrà prevedere una regolamentazione ad hoc della Tariffa Unica per le occupazioni, cosa che ha permesso finora di determinare la tariffa sul valore della disponibilità dell’area e in ragione della peculiarità del concessionario, ma dovrà attenersi all'importo prefissato di 800 euro. Ciò provocherà una riduzione delle entrate nelle casse del solo Comune di Schio di circa 100mila euro. Facendo una proiezione sugli oltre 9.700 comuni italiani si può ritenere che vi sarà una minore entrata per i Comuni di almeno 500 milioni di euro. In altre parole, questa norma produce uno spostamento di circa 500 milioni di euro dalle casse dei Comuni alle casse delle Società di Telecomunicazione.

«A pagare saranno i cittadini»

In sostanza bisogna tirare fuori il portafoglio, ovvero ci tirano fuori i soldi dalle tasche, sembra voler dire Orsi che sui social pubblica una foto di antenna e a fianco una mano che estrare il taccuino dalla tasca del jeans. «Qualcuno potrebbe gioire pensando che a fronte di questo 'regalo' le tariffe telefoniche si ridurranno – ha dichiarato il sindaco Valter Orsi -, ma è un sogno a occhi aperti che si scontrerà con la logica del profitto alla quale devono sottostare le società che operano sul mercato. Non è un sogno, invece, ma una dura realtà, il fatto che, ancora una volta, a pagare saranno i cittadini a causa della riduzione delle entrate correnti nelle casse dei comuni, ossia di quelle entrate che sono utilizzate, nelle disposizioni del bilancio pubblico, per erogare servizi e assistenza a persona, cultura, sport e giovani: di fatto una minor possibilità di essere vicini e a supporto della comunità amministrata».

«Dai politici zero opposizioni a questo 'furto'»

«Saranno, quindi, proprio i Comuni ai quali tutte le massime autorità dello Stato rivolgono i più preziosi appelli per essere a fianco della cittadinanza e nominati come coloro che sono in grado di fare la differenza, ad essere pesantemente penalizzati a vantaggio delle grandi società private di telecomunicazioni «La cosa che lascia più amareggiati – ha aggiunto Orsi - è che i rappresentanti politici si sono voltati dall’altra parte: nessuno ha speso una parola per segnalare questo “furto” alle classe dei Comuni e il corrispondente “regalo” alle Società di telecomunicazioni». «Voglio ringraziarli – ha concluso ironicamente il sindaco - per questa operazione, portata a termine nel più assoluto silenzio, e aspetto la prima occasione in cui, alla mia presenza, qualcuno di loro enfatizzi l’azione e la presenza dei sindaci sul territorio. Allora avrò certamente qualcosa da dire».