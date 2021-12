Sente il cane guaire ma non riesce a trovarlo: 13 soccorritori per salvare Vicki

ARSIERO (VICENZA) - Nella sera di Natale, attorno alle 20, il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato per aiutare la proprietaria di un cane a cercarlo, dopo che la bestiola era riuscita a scappare durante una passeggiata. Vicki, una levriera spagnola adottata, si era allontanata nei boschi sopra Contrà Pria e la sua padrona era disperata perché non riusciva a capire dove fosse, pur sentendola guaire.

Otto soccorritori si sono ritrovati assieme a cinque Vigili del fuoco di Schio: divisi in due squadre hanno quindi iniziato a risalire due sentieri non segnalati, finché non l'hanno vista che, impaurita, scappava. Mentre la padrona veniva accompagnata nel luogo dove era stata avvistata per tranquillizzarla, soccorritori e vigili sono riusciti a far fermare Vicky, a prenderla e assicurarla al guinzaglio, per poi riportarla alla sua proprietaria. L'intervento si è concluso allle 22.30 circa.