Supermercato chiuso, compattatore a fuoco, salvato lo stabile

CAMISANO - Incendio di un compattatore di un supermercato posto sotto una tettoia a ridosso del magazzino in via dell'artigianato a Camisano Vicentino verso le 13 di oggi, sabato 20. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento l’incendio, evitando la propagazione delle fiamme all’annessa struttura. Il compattatore è stato poi completamente raffreddato. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. Il supermercato è chiuso da tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA