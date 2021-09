Incidente oggi a Camisano. Auto nel canale di scolo e contro il muretto di cemento della casa: un ferito Foto

CAMISANO VICENTINO (VICENZA) - Alle 5:45 di sabato, alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Piazzola a Camisano Vicentino per la fuoriuscita di un’auto finita nel canale di scolo a bordo strada contro un muretto di cemento dell’ingresso di un’abitazione: ferito l’autista.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri per la deviazione del traffico durante i soccorsi e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7.