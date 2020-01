Passerella danneggiata e chiusa al transito: camionista fugge e finisce nei guai Foto

ARZIGNANO - Un camionista è finito nei guai e verrà sanzionato con una multa salata per aver danneggiato con il proprio mezzo la passerella di via dei Mille ad Arzignano e non essersi fermato. Dopo l'urto, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri e reso noto alla stampa oggi (sabato 11 gennaio), l'autista, come detto, ha proseguito la sua marcia ma è stato subito rintracciato dalla polizia locale grazie alle telecamere Targasystem che hanno consentito di risalire al mezzo pesante tramite il numero di targa.



L'incidente ha provocato danni alla struttura visto, che come precisano in una nota il sindaco Alessia Bevilacqua e l'assessore alla polizia locale Enrico Marcigaglia, «è stato necessario chiudere la passerella al passaggio pedonale per le opportune verifiche statiche». «Complimenti ai nostri agenti per la prontezza dell'intervento», precisano primo cittadino e assessore. Gli stessi vigili urbani stanno indagando su un danneggiamento simile avvenuto, nella frazione di Tezze, pochi minuti prima rispetto all'episodio di Arzignano.