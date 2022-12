Camioncino raccolta vetro fuoristrada, illeso l'autista

ARCUGNANO - Alle 13.40, di oggi mercoledì 7 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Strada Pila ad Arcugnano per un piccolo camioncino cassonato della raccolta vetro finito fuoristrada a rischio ribaltamento, dopo la perdita di controllo del mezzo dell’autista rimasto illeso. I pompieri arrivati con il personale di prima partenza, hanno eseguito un sopralluogo e fatto intervenire l’autogrù del comando di Padova per procedere al recupero. Sul posto la polizia locale per deviare il traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 16.30.