ALBETTONE -. Accade oggi, 21 gennaio, verso le 17:30. Il pesante mezzo da cantiere stava risalendo, all'interno della cava, nei pressi della strada provinciale 10 in comune di Albettone, un tratto in forte pendenza, quando si è ribaltato lateralmente. Il conducente, ferito, è stato soccorso dal Suem e dai vigili del fuoco, che hanno anche riportato in sicurezza il mezzo. L'uomo è stato trasferito in ospedale.