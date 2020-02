VICENZA Sono iniziate in mattinata alle 9 e proseguite nel pomeriggio le operazioni per liberare il camion guidato da un autista romeno incautamente entrato in centro e rimasto bloccato in via Cavalloni a Gambellara.

Pompieri in azione con l’impiego di un’autogrù di maggiore grandezza per potere operare per sollevare il posteriore del mezzo in sicurezza.



Ultimo aggiornamento: 16:00

