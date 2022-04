Cameriere per una sera: il sindaco serve polenta e baccalà per l'Ucraina

VICENZA - Sindaco? No, cameriere. Per un giorno, anzi, per una sera, il primo cittadino di Vicenza Francesco Rucco servirà ai tavoli polenta e baccalà. Con lui alcuni assessori della sua giunta.

Il 30 aprile e 1 maggio il piatto tipico locale sarà protagonista di un weekend solidale in favore dell'Ucraina organizzato nel quartiere di Anconetta, a nord della città, e in piazza Biade, all'ombra della basilica palladiana. Si potrà comprare e portare a casa oppure gustare in occasione di una cena, prevista sabato alle 20 nel salone della Pro Loco Postumia, che ha promosso l'iniziativa.

Cena a cui parteciperanno, tra gli altri, persone ucraine ospitate da famiglie vicentine e, come detto, Rucco e assessori, i quali aiuteranno gli organizzatori nel servire i commensali. «Torniamo a farlo come già sperimentato in passato sempre per scopi benefici. In questo caso per dare il nostro contributo alla causa dell'Ucraina», spiega lo stesso sindaco.

L'evento sarà allietato dal cabarettista Gianni Bedin. Informazioni e prenotazioni allo 0444 305017. Sabato e domenica in piazza Biade polenta e baccalà saranno acquistabili d'asporto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.