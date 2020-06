La caldaia da 16 mila euro costa di più di quel che vale: «Stop al finanziamento»

THIENE - Una caldaia da 16 mila euro. Deducibile al 50%, con classe energetica elevata e consumi bassi.



Un affare? Macché. L'apparecchio, una volta installato, non si è dimostrato così efficiente. Anzi, in base a una perizia tecnica, il valore commerciale non corrisponde a quello di acquisto.



Un residente di Thiene, nel Vicentino, pensava di essersi dotato di impianto di riscaldamento virtuoso quando aveva accettato la proposta di un agente che, in una visita a domicilio, gli ha aveva venduto per una caldaia dalle grandi prestazioni. Ma il “gioiellino” non si era rivelato così speciale.





Al malcapitato - al quale era stato offerto anche un contratto per la fornitura di energia elettrica a un importo conveniente - non è rimasto che chiedere aiuto all'associazione Consumatori 24 per ottenere l'annullamento del finanziamento. «Stiamo valutando il caso - commentano i responsabili - E' sospetta la discrepanza dei valori tra il contratto e la valutazione successiva». © RIPRODUZIONE RISERVATA