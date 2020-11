Vicenza schiacciato dalla morsa del Covid: positivi 4 giocatori e 3 membri dello staff

VICENZA - Il L.R. Vicenza rimane stretto nella «morsa» del coronavirus. I quattro calciatori (Nicola Bizzotto, Daniel Cappelletti, Matteo Grandi e un portiere aggregato dalla Primavera) e tre membri dello staff, trovati positivi dieci giorni fa, sono stati sottoposti a tampone che ha confermato la loro positività: rimarranno dunque in isolamento domiciliare, per poi ripetere il test nei prossimi giorni. Sempre di questo primo gruppo facevano parte altri due elementi, controllati 24 ore prima, Lamin Jallow, ancora positivo e Loris Zonta, risultato negativo, che è dunque il primo giocatore che una volta completate le visite di idoneità potrà tornare ad aggregarsi al gruppo. Unica notizia positiva per il club biancorossa il fatto che sono risultati negativi per la terza volta consecutiva i tamponi molecolari effettuati ieri al resto del gruppo squadra.

