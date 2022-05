Glerean torna sulla panchina del Bassano, voluto dal prossimo presidente Tolfo

BASSANO - Il ritorno annunciato è ufficiale. Ezio Glerean siederà sulla panchina del Fc Bassano 1903 nella stagione 2022/2023. Originario di San Michele al Tagliamento, classe 1956, Glerean, dopo un importante trascorso come giocatore ha intrapreso la carriera di tecnico alla Marosticense, squadra che ha guidato anche negli ultimi anni. Tra le formazioni che ha allenato in carriera, oltre all'allora Bassano Virtus, anche il Cittadella, con cui ha ottenuto la promozione in serie B, e poi Venezia, Palermo, Spal e Cosenza. Ora torna a Bassano, fortemente voluto dal futuro presidente giallorosso, Massimo Tolfo, con cui è legato da una profonda amicizia.

«Sono davvero felice di tornare a Bassano – le prime parole in giallorosso di mister Glerean –. L'obiettivo, concordato con la società, è quello di rafforzare ulteriormente le tante cose positive fatte in questi anni, dando vita ad un gruppo che condivida a pieno idee e progetti. Sono qui per lavorare e portare entusiasmo e per fare in modo di crescere, se possibile, salendo di categoria. Certo ci vorranno tempo e calma perché nel calcio nulla si può promettere se non l'impegno, ma quello è cosa certa».

Da sin. il ds Sacchetto, Glerean, Tolfo e Campagnolo

In campo, assicura Ezio Glerean, il calcio sarà quello che da sempre lo contraddistingue. «Se mi guado indietro – spiega – vedo che diverse cose buone sono state fatte, come a Marostica dove negli ultimi anni abbiamo lavorato davvero bene. Qui cominceremo, come sempre, dai giovani: vogliamo fare in modo che i giovani del territorio aspirino ad indossare la maglia giallorossa. Lavoreremo con il settore giovanile per creare un forte senso di appartenenza: partiremo da qui sicuri che i risultati arriveranno di conseguenza».

E sul campionato della prima squadra, aggiunge: «Sappiamo bene che vincere non sarà una cosa facile, perché dovremmo scontrarci con avversari agguerriti e regole complesse, ma lavoreremo come sempre partendo dai giovani per creare un gruppo forte e coeso che possa essere il futuro di questa società».

Mister Glerean è stato presentato agli imprenditori soci e sponsor di Fc Bassano 1903, in occasione della cena di fine stagione ospitata a “La Casa dei Gelsi” di Rosà, dove è avvenuto anche il passaggio ufficioso di consegne tra il presidente uscente, Fabio Campagnolo e il prossimo presidente Massimo Tolfo.