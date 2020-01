Tragedia sfiorata: cadono calcinacci dal settimo piano, auto danneggiata

VICENZA - Tragedia sfiorata e tanta paura nel pomeriggio di oggi a Vicenza, all'angolo tra via Verdi e via Battaglione Monte Berico, in un'area distante poche centinaia di metri dal centro storico. Numerosi calcinacci si sono staccati da un terrazzo posto al settimo piano (da un'altezza di circa 15-18 metri) e sono precipitati sul marciapiede, colpendo in pieno un'auto, che ha subito danni: il mezzo è di proprietà di un vicentino, che qualche istante prima, assieme alla moglie, era appena sceso dalla vettura ed entrato al bar (che si trova a piano terra dello stesso edificio) per bere un caffè. Il fatto è avvenuto attorno alle 16.



Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto anche con l'autoscala, che hanno verificato per l'appunto che i calcinacci si sono distaccati dal frontespizio di un poggiolo di un condominio. I pompieri hanno verificato tutti i rigonfiamenti delle malte, rimuovendo le parti più pericolose dalla palazzina. Tutta la zona sottostante l'edificio è stata transennata fino ai lavori di controllo dell'intera facciata del condominio. La polizia locale, intervenuta a sua volta, ha deviato il traffico durante le operazioni di soccorso durate un paio d'ore.