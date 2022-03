Crolla un cavo dell'energia elettrica, interrotta anche la linea ferroviaria per Venezia

BASSANO - Crolla un cavo dell'Enel, per i lavori di ripristino è stata interrotta anche la circolazione della linea ferroviaria tra Bassano e Venezia. L'incidente infatti è accaduto in via Portile, in uno stabilimento lungo la ferrovia. Le operazioni di ripristino sono terminate a metà pomeriggio e i vigili del fuoco hanno fornito l'assistenza ai lavori di messa in sicurezza e riparazione del cavo della media tensione caduto a terra questa mattina.

Sono anche stati rimossi dei bomboloni dismessi di Gpl, colpiti dalle scariche elettriche del riarmo. Durante i lavori di rimozione dei bomboloni di gas liquido non più utilizzati da molti anni è stata quindi interrotta, a scopo cautelativo, la circolazione ferroviaria dell’attigua linea Bassano del Grappa - Venezia.