Ruzzola per 6 metri e si rompe una gamba: boscaiolo in ospedale in elicotter

ENEGO - È inciampato nei tronchi a terra, ruzzolato in una scarpata per 5-6 metri e si è procurato la sospetta frattura di una gamba. Si è infortunato così un boscaiolo romeno questa mattina, 2 giugno, mentre stava tagliando legna nei boschi in località Valmaron, sulla Piana di Marcesina. Scattato l'allarme verso le 11.30, una squadra del soccorso alpino di Asiago si è portata nelle vicinanze assieme a un'ambulanza, per eventuale supporto all'intervento dell'elicottero di Verona emergenza. Una volta individuato il luogo dell'incidente, dove nel frattempo A.B., 33 anni, era stato riportato a monte dalle altre persone presenti, l'eliambulanza ha sbarcato in hovering l'équipe medica e il tecnico di elisoccorso, che hanno prestato le prime cure all'uomo. Imbarellato, l'infortunato è stato trasportato fino alla radura in cui era atterrato l'elicottero, per essere trasferito a bordo e accompagnato all'ospedale di Vicenza.