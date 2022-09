Cade nel bosco al Melegnon, giovane recuperato dall'elicottero: era incosciente

TONEZZA DEL CIMONE - Questa mattina alle 9.20 l'elicottero di Verona emergenza è intervenuto lungo la provinciale 64, nel tratto che da Tonezza porta ai Fiorentini, in località Melegnon, dove, dopo essere ruzzolato dal bosco soprastante, un ragazzo era finito sulla sede stradale ed era incosciente per le conseguenze della caduta.

Sbarcati in hovering non distante, equipe medica e tecnico di elisoccorso gli hanno prestato le prime cure urgenti per il possibile grave politrauma riportato, sul posto anche un'ambulanza. Caricato in barella, il giovane è stato trasportato fino all'eliambulanza atterrata a 200 metri si distanza e poi decollata in direzione dell'ospedale di Vicenza. Sul posto, su richiesta dei carabinieri, anche una squadra del Soccorso alpino di Arsiero che li ha aiutati a ritrovare tra la vegetazione gli effetti personali del giovane.