Macabra scoperta durante la gita sui monti: ragazzi trovano il cadavere di un alpinista

CRESPADORO (VICENZA) - Macabro ritrovamento oggi, 5 maggio 2022, sulle Piccole Dolomiti: una comitiva di ragazzi ha scoperto il cadavere di un uomo. Attorno a mezzogiorno il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è stato attivato dalla Centrale del Suem di Vicenza, a seguito della chiamata di un gruppo di ragazzi, che aveva scorto un corpo inanimato in un canale sotto la Ferrata Angelo Viali al Monte Gramolon, sulle Piccole Dolomiti. Partiti dal Rifugio Bertagnoli un paio d'ore prima, gli amici si trovavano più o meno a metà itinerario, quando si erano accorti del corpo immobile.

L'elicottero di Verona emergenza, dopo aver imbarcato un soccorritore in supporto alle operazioni, ha sorvolato il punto indicato, individuando l'escursionista privo di vita. Sbarcati con un verricello di 30 metri tecnico di elisoccorso e soccorritore hanno provveduto a ricomporre la salma dell'uomo, del quale al momento non sono note le generalità, poi recuperata e trasportata al Rifugio Bertagnoli. Perfettamente attrezzato da ferrata, per motivi ancora al vaglio l'escursionista deve essere ruzzolato un'ottantina di metri all'interno del canale riportando traumi fatali.