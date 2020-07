Esce nel giardino della sua villa: trova un cadavere nella fontana

VICENZA - Il cadavere di un uomo di 75 anni è stato ritrovato, ieri sabato 18 luglio, verso e 16 all'interno di una fontana di una villa. La testa e il busto erano sott'acqua di circa 30 centimetri, mentre i piedi erano fuori. A ritrovare il corpo senza vita dell'anziano il proprietario della grande villa, Giovanni Anzolin, che ha immediatamente lanciato l'allarme.



I carabinieri, coordinati dal nucleo investigativo, hanno avviato un'idagine per accertare la dinamica della morte. L'uomo potrebbe essere stato colto da malore o essere scivolato, ma resta da appurare cosa ci facesse all'interno di una proprietà privata. Ma al momento gli investigatori non escludono un possibile ruolo di terzi. La villa si trova in via Martiri della Libertà, il tratto di Provinciale che collega San Vito di Leguzzano a Malo.

