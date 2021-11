Cadavere in un'auto finita in un dirupo del Grappa: la trova l'elicottero dei pompieri durante una ricognizione aerea

ROMANO D'EZZELINO - Sul Grappa scoperta un'auto in un dirupo, all'interno un cadavere. Dal primo pomeriggio, i vigili del fuoco con personale del soccorso alpino sono impegnati sul Monte Grappa, in una scarpata impervia tra Costalunga e Valle di Santa Felicita, nel comune di Romano d’Ezzelino per il rinvenimento della carcassa di un’auto, avvenuta durante un’ispezione aerea dell’elicottero Drago 81.

APPROFONDIMENTI VALLE DI SANTA FELICITA Tragedia in montagna: escursionista 36enne trovato morto in un dirupo FELTRE/BASSANO Ricerche frenetiche sul Grappa e nel Cismon di Ido Bof, il 59enne... MONTE GRAPPA Ritrovato morto Ido Bof: stroncato mentre raccoglieva asparagi... VALBRENTA/MESTRE Prende il treno per una gita in Altopiano: sparito, disperate ricerche LA SUA ULTIMA FOTO Sorride mentre pedala sul Grappa, poi la tragedia, l'infarto e...

L’equipaggio del Reparto Volo di Venezia con a bordo anche un operatore del soccorso alpino, durante la perlustrazione ha verificato alcuni punti, scorgendo dall’alto un’auto e poco distante un’altra vettura. I soccorritori vista l’impossibilità per gli aerei soccorritori di essere verricellati sul posto, hanno raggiunto il luogo facendo una calata in corda. Rinvenuto il corpo di una persona a bordo della prima auto, deceduto da tempo. Sono ora in corso le operazioni di recupero del corpo.

++++ Notizia in aggiornamento ++++