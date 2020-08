Cadavere di un uomo sull'argine del Bacchiglione: è giallo

VICENZA - Tragedia e giallo nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 agosto, in città: lungo l'argine del Bacchiglione è stato trovato il cadavere di un uomo. Il corpo si trovava all'altezza dell'università, subito è scattato l'allarme.



In via dello Stadio sono arrivati polizia, vigili del fuoco e Suem.



Sull'episodio indaga la questura berica: non si esclude nessuna ipotesi. Il corpo potrebbe essere stato trasportato dall'acqua fino in città.