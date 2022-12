Spari improvvisi nel giardino del centro terapie: ospiti di corsa all'interno, colpita un'asina

SOVIZZO (VICENZA) - Spari colpiscono un'asina, il fatto è datato il 3 di novembre, ma solo ora il Nucleo Guardie Zoofile E.N.P.A. di Vicenza ne dà notizia per dare spazio alle indagini. Gli spari si sono verificati nei pressi di un centro terapie con 18 ospiti che sono stati costretti a rientrare all'interno.

Cosa è successo? Era il tardo pomeriggio del tre novembre, l gli ospiti della struttura che si trova a Montemezzo di Sovizzo stavano tranquilli all’esterno,con loro tre amici a quattro zampe, una asinella e due giovani maschi in un recinto attiguo al centro. Poco prima delle 17 alcuni colpi di fucile sparati a distanza ravvicinata hanno fatto piovere pallini dal cielo e, quasi contemporaneamenten sono stati uditi altri colpi di fucile, uno dei quali ha colpito l’asina, il povero animale utilizzato nel centro per terapie. L'asina ha cominciato a correre, ha rotto la recinzione e solo dopo più di mezz’ora è stata recuperata. I pallini le avevano colpito il muso ma fortunatamente non gli occhi.

Chi ha sparato? Il colpo è stato sparato da un’arma a canna liscia che utilizza munizione spezzata non lascia traccia, è stato notata una persona in abbigliamento militare, con tanto di berretto, svanita nel nulla.