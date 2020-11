“Bye bully”: la lotta a bullismo e disuguaglianze sbarca sul web

BREGANZE - In tempi di pandemia, anche le campagne contro bullismo, violenza e disuguaglianze si devono adeguare. I tradizionali incontri in presenza promossi dall'organizzazione no profit Otb Foundation, sbarcheranno su Internet con una serie di webinar, seminari interattivi che vedranno la presenza di professionisti ed esperti.

Quattro gli appuntamenti in programma. Il 12 novembre alle 17 e il 23 alle 18, e poi il 26 novembre e il 3 dicembre. I primi due, rivolti a genitori ed educatori, avranno come relatori Giusy Laganà, segretaria generale di “Fare per bene onlus” nonché docente Advisory board Generazioni connesse del Miur, e Roberta Bruzzone, criminologa investigativa e psicologa forense. Per partecipare al seminario del 23 novembre bisogna iscriversi al link https://teams.microsoft.com/webinarOTB_23Novembre.

Agli altri 2 webinar, dedicati ai giovani, interverrà, oltre a Laganà, Valentina Pitzalis, vittima di violenza e tentato femminicidio. «L'aspetto positivo di essere passati dagli incontri fisici nei teatri agli incontri online, è

che ora possiamo raggiungere più studenti contemporaneamente - sottolinea Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation - Consapevoli che il diritto allo studio a distanza non è garantito a tutti, stiamo cercando di donare tablet alle scuole».

