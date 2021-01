Alle famiglie difficoltà a causa del Covid buoni fino a 400 euro per fare la spesa

VICENZA - Da 100 a 400 euro per fare la spesa. In tempi di Covid sono sempre più numerose le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese.

Finora a Vicenza sono stati distribuiti 500 buoni. Altre 200 richieste sono all'attenzione del Comune. Ma c'è ancora tempo per presentare la domanda. Il link per avere informazioni è: www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42720,250937. In alternativa, si può chiamare il numero 0444221020.

Per ottenere i buoni, bisogna risiedere in città e aver subito un peggioramento delle condizioni di vita a causa della pandemia. Inoltre non si devono avere despositi o risparmi superiori a 5 mila euro. Per chi riceve il reddito di cittadinanza l'erogazione viene calcolata tenendo conto del beneficio ricevuto.

L'importo varia a seconda dei componenti del nucelo familiare e, come detto, va dai 100 (1 o 2 membri) a 400 euro (6 e più). Si possono acquistare alimenti e prodotti per l'igiene personale, non abbigliamento, cellulari o alcolici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA