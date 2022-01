Buche e crepe: al via la task force per rattoppare le strade colabrodo

VICENZA - Più che buche in alcuni casi sembrano vere e proprie voragini. Strade colabrodo.

La rete viaria di Vicenza - complici pioggia, gelo e usura - versa in condizioni critiche. Una situazione che ha spinto il Comune a correre ai ripari con una task force da quasi 1 milione e mezzo di euro per i primi rattoppi del 2022. Somma che - precisano il sindaco Francesco Rucco e l'assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi - se aggiunta a quelle stanziate nel 2021 arriva complessivamente a 4 milioni. «Contro una media degli anni precedenti che era di 1 milione», aggiunge Ieradi.

Dieci le strade con priorità alta: viale Fratelli Bandiera, il raccordo tra viale Annecy e viale Riviera Berica, viale Armando Diaz, viale Aldo Moro, viale Fusinato, contra' Pedemuro San Biagio, contra' Venti Settembre, contra' San Marco, contra' San Francesco e strada delle Cattane. I lavori a breve. «Partiranno quelli al Villaggio del Sole e in viale della Scienza - puntualizza ancora Rucco - A seguire tutte le altre opere».

Ma molto resta da fare, se non altro per mettere in sicurezza automobisti e ciclisti «Si tratta del primo lotto di interventi - conclude Ierardi - Contiamo di recuperare altre risorse per proseguire con la sistemazione delle strade».