Si rompe un tubo di olio ad alta pressione: incendio in una ditta di stampo a caldo di mettalli Foto

BRENDOLA (VICENZA) - La notte tra mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio, poco prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Edison a Brendola, in un’azienda di stampaggio a caldo di metalli, per un principio d’incendio di due macchinari atti alla pressofusione: nessuna persona è rimasta ferita.

Incendio a Brendola

I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con 2 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori, hanno circoscritto le fiamme ai due macchinari, evitando il coinvolgimento di tutto il reparto. Coinvolta nelle fiamme anche una bombola di GPL, che è stata raffreddata e portata all’esterno dalle squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno anche danneggiato la parte soprastante della copertura del capannone. Le cause dell’incendio, probabilmente innescato dalla rottura di un tubo d’olio ad alta pressione, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dell’azienda. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo due ore e mezza circa.