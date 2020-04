Sassi e bottiglia incendiaria contro la sede del Pd, l'attentatore si firma «uno dei tanti italiani»

VICENZA - Una bottiglia incendiaria è stata lanciata contro la sede del Pd provinciale di Vicenza. Gli attentatori hanno scagliato anche alcuni sassi, uno dei quali ha infranto il vetro di una finestra. Sul fatto stanno indagando gli agenti della Digos della Questura di Vicenza. Sul posto, una palazzina in zona Fiera, è stato trovato un foglio con la rivendicazione dell'attentato, firmato «uno dei tanti italiani», con una lunga serie di riferimenti a problematiche sociali, ma che nega qualsiasi collegamento con la festa del 25 Aprile. La bottiglia molotov si è infranta sulla parete esterna della sede, annerendola, ma non ha causato altri danni.



Il capogruppo del PD in Consiglio regionale Stefano Fracasso condanna le azioni vandaliche commesse nel pomeriggio di oggi contro la sede del Partito Democratico di Vicenza. «Un atto di viltà senza scusanti - sottolinea -. In queste settimane il Partito Democratico vicentino si è messo al servizio della comunità, delle forze sociali, degli amministratori. Evidentemente agli stolti questo dà fastidio». L'auspicio di Fracasso «è che le forze dell'ordine e la magistratura trovino presto i responsabili». Ultimo aggiornamento: 22:08