Botti e fuochi d'artificio vietati fino all'Epifania: ai furbetti multe di 250 euro

VICENZA - I botti? Vietati. Stop anche a petardi e mortaretti. Non solo a San Silvestro ma anche nel periodo festivo fino al 7 gennaio, Epifania compresa. Farla franca non conviene, perché si rischiano multe di 250 euro. I furbetti sono avvisati. Dal 31 dicembre a Vicenza giochi come razzi e fuochi d'artificio saranno proibiti. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Rucco ha scelto la linea dura contro i materiali pirotecnici. Una decisione che blocca per una settimana i festeggiamenti “rumorosi”, spesso pericolosi. A spiegare la scelta è lo stesso Rucco: «L'utilizzo di giochi pirotecnici, e in particolare lo scoppio di petardi, può avere gravi ripercussioni sulla collettività, causando danni a persone e cose, nonché effetti negativi sugli animali», spiega.

Insomma, l'obiettivo è la tutela dei cittadini. Da proteggere ci sono inoltre cani, gatti e altri animali. Il divieto come detto è permanente e interessa il centro storico e le zone (100 metri) attorno a ospedali, scuole, case di cura e case di riposo. Tra l'altro in piazza dei Signori la festa di Capodanno non ci sarà. Troppo elevati i costi da sostenere. Per motivi di ordine pubblico, infatti, l'accesso all'area non sarebbe stato libero ma limitato e controllato dai varchi.