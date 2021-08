Più green e più fresca: a Vicenza spuntano tre nuovi boschi urbani

VICENZA - Più green e più fresca. Vicenza avrà 3 nuovi boschi urbani. Verranno realizzati in altrettanti quartieri, grazie a interventi di imboschimento e forestazione. Si tratta di Sant'Agostino, Maddalene e Gogna.

Nel dettaglio, saranno inaugurati tra via Ponte del Quarelo e il fiume Retrone, tra l'area residenziale e il bosco delle Risorgive di Maddalene, e vicino al canile di Gogna. «L'introduzione dei boschi urbani ha la duplice funzione di mitigare l'effetto dell'isola di calore in città e di porre le basi per progetti di sviluppo delle aree - commenta l'assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi - Ricordiamo che il verde è e rimane la migliore soluzione contro polveri sottili e inquinamento».

Intanto gli otto boschi urbani esistenti sono stati inseriti nel portale www.wownature.eu, realizzato da Etifor, spin-off del Dipartimento territorio e sistemi agro-forestali dell'Università di Padova. Coinvolti il bosco del Quarelo, delle Maddalene e di Carpaneda, il Colle Ambellicopoli di villa Guiccioli, l'oasi Valletta del silenzio e i parchi Astichello, villa Bedin Aldighieri e villa Rota Barbieri.