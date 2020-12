L'ex aeroporto Dal Molin come un campo minato: fatte brillare 83 bombe Foto

VICENZA - Altre 83. Nei giorni scorsi all'ex aeroporto Dal Molin di Vicenza sono state fatte brillare le ultime bombe rinvenute in occasione della bonifica bellica. Ad occuparsi delle operazioni sono stati gli artificieri del quinto reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano, con sede a Padova.

Centinaia gli ordigni scoperti nell'area da quando è scattata la ricerca, diversi anni fa. Ordigni sganciati durante la seconda guerra mondiale che hanno rallentato non poco l'iter per l'apertura del Parco della pace. «Allo stato attuale l'area risulta libera da bombe. Il cantiere per il parco prosegue la sua attività», fa sapere il Comune.

Il polmone verde - quasi 700 mila metri quadrati di terreno incolto - è destinato a ospitare parcheggi, piste ciclabili, attività sportive e soprattutto un centro per la protezione civile. Il tutto per 12 milioni di euro, stanziati dallo Stato nell'ambito delle compensazioni per la realizzazione della vicina base Usa.

