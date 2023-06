Controlli su un Alfa, nel bagagliaio tre bombe della Prima guerra: 21enne arrestato

COGOLLO DEL GENGIO - La notte scorsa, i Carabinieri di Piovene Rocchette, nel perlustrare il centro abitato di Cogollo del Cengio , nell'ambito del potenziamento dei servizi disposto dalla Compagnia Carabinieri di Schio, hanno controllato un'Alfa Romeo Giulietta con a bordo due giovani residenti nel vicentino. Durante il controllo, i militari hanno trovato una, subito sequestrata. Il controllo della vettura da parte dei militari ha permesso di scoprire nel(due bombe a mano e una bomba da fucile), apparentemente integre, risalenti al Primo conflitto mondiale. I militari hanno subito messo in sicurezza l’area. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il personale del Nucleo Artificieri della Questura di Venezia per le operazioni di messa in sicurezza. Il conducente del mezzo, D.L., 21enne, è statoper detenzione di illegale di ordigni da guerra.