Bomba carta esplode vicino alla casa dell'eurodeputata Alessandra Moretti

VICENZA - Una bomba carta è stata fatta esplodere da ignoti a Vicenza, nelle prime ore di martedì scorso, lungo un marciapiede nei pressi dell'abitazione dell'eurodeputata Pd Alessandra Moretti. Lo scoppio è avvenuto tra le 2 e le 3, è stato percepito dagli abitanti del quartiere, e non avrebbe causato danni a persone o cose. Al momento non sono giunte rivendicazioni. Moretti, che per il suo impegno parlamentare si è trasferita a Bruxelles, ha detto di attendere gli accertamenti delle forze dell'ordine e della magistratura. Nella zona abitano i suoi genitori e il fratello. Non si escluderebbe una matrice diversa da quella politica.

Ultimo aggiornamento: 09:47

