Bloccati in dogana 28 apparecchi britannici per autofficine: avevano certificazione pre Brexit, ora non più valida

VICENZA - I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in servizio a Vicenza, hanno sottoposto a fermo amministrativo 28 apparecchi di sollevamento autovetture per autofficine. La merce era accompagnata da certificazione CE irregolare, in quanto rilasciata da ente certificatore inglese prima della Brexit e attualmente non più accreditato nell'Unione Europea. Oltre a sospendere lo svincolo doganale è stata effettuata una segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico, quale autorità di vigilanza.