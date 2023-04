Bimbo di 4 anni lasciato solo in casa col fratellino ingerisce cocaina: salvato dopo 9 giorni. Indagati i genitori

VICENZA - Una coppia di genitori che risiede in provincia di Vicenza è indagata per aver abbandonato in casa i figlioletti di soli 4 e 7 anni, uno dei quali ha ingerito della cocaina. Il bambino era stato ricoverato in stato di "coscienza alterata" all'ospedale di Vicenza, dove è rimasto per 9 giorni prima di essere dimesso.

La droga era stata lasciata a portata di mano dei piccoli. I due genitori, lui cittadino ghanese di 31 anni lei italiana 30enne, sono indagati con l'accusa di abbandono di minori con l'aggravante delle lesioni.

Sul fatto stanno svolgendo indagini i carabinieri di Vicenza.

Poco più di un anno fa un analogo episodio sempre nel Vicentino scosse motlo la comunità berica.

Nel Bellunese c'è stato invece un altro episodio analogo sfociato in tragedia. Il piccolo Nicolò morì infatti di overdose.