Dagli Hells Angels ai Wild Vikings: 200 bikers domenica insieme per beneficenza

VICENZA - Hells Angels, Born To Be Wild, Wild Vikings, Iron Horses, Hog. I gruppi di motociclisti insieme per una causa benefica.

Il 19 dicembre a Vicenza saranno oltre 200 i bikers berici presenti al raduno destinato a raccogliere fondi per “Vicenza for children”. Toy run il nome della manifestazione nata per aiutare il reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo.

APPROFONDIMENTI VICENZA Vicenza, raduno di oltre 200 bikers

Il ritrovo è alle 10 al Club House Hells Angels Mc in via del Commercio 15. La parata di motociclette partirà alle 11 e sfilerà per viale San Lazzaro, viale Verona, corso Santi Felice e Fortunato, viale Milano, viale Venezia fino all'esedra di Campo Marzo in corrispondenza di viale Venezia. L'arrivo è previsto a mezzogiorno.

Le moto, principalmente Harley Davidson, verranno esposte fino alle 16. Presente un gazebo dove verranno distribuiti dolcetti e cioccolata calda con offerta libera. All'iniziativa prenderanno parte inoltre i gruppi Boozefighters, Luni Chapter, Vicenza Chapter Italy, Free Chapter Palladium, Evo Shovel 1340, Orange Gange e Black Cats. «Con Toy run valorizziamo il programma di eventi a Campo Marzo - osserva l'assessore al turismo Silvio Giovine, intervenuto in Comune alla presentazione dell'evento assieme al sindaco Francesco Rucco, a Marco Franceschetto presidente dei Black Cats e a Enzo Passarin degli Hell's Angels - Oltre alla pista del ghiaccio, il prossimo fine settimana arriverà la fiera di Natale».